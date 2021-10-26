Терехов виступив за нормалізацію відносин із Росією

Кандидат у мери Харкова, чинний в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов вважає, що для України була б вигідна нормалізація відносин із Росією. Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній, повідомляє Сьогодні.

"Я дуже хочу, щоб у нас справді нормалізувалися стосунки з Російською Федерацією і було б насправді це дуже добре. Це дало б дуже багато для України та Харкова" , – заявив Терехов.

Водночас він зазначив, що зараз процес нормалізації відносин із РФ неможливий через анексію Росією Криму та її участю у конфлікті на Донбасі.

"Крим, Донецьк, Луганськ. Без вирішення цих питань нормалізації відносин не може бути. Безперечно, вони мають звільнити, це ж територіальна цілісність України. Без вирішення цих питань – як можна підходити до вирішення інших?" – сказав харківський головуючий містом.

Терехов також додав, що шкодує про те, що Україна сьогодні не має Криму, Донецька і Луганська, і з цими територіями перервано зв'язок. На запитання журналістки, чи є Росія агресором, Терехов відповів: "Так".