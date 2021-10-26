Євросоюз розколовся у питанні реагування на подорожчання газу

Між країнами Євросоюзу посилилися суперечності щодо відповіді на подорожчання енергоносіїв. Деякі держави домагаються перегляду нормативно-правової бази, інші – заперечують, повідомляє UBR.

На тлі рекордного подорожчання газу цієї осені більшість країн ЄС вживають екстрених заходів, у тому числі обмеження цін та субсидії.

Одночасно європейські держави намагаються узгодити довгостроковий план для пом'якшення цінових коливань. На думку Іспанії, Франції, Чехії та Греції, потрібно серйозніше переглянути роботу енергетичних ринків ЄС.

"Не було узгодженої позиції щодо того, чи слід вживати заходів втручання на рівні ЄС або застосовувати їх у всіх країнах-членах" , - заявив міністр інфраструктури Словенії Єрней Вртовець за підсумками екстреного засідання міністрів країн-членів співдружності.

Зі свого боку, Іспанія виступила за спільні закупівлі газу країнами ЄС. Також вона запропонувала, щоб окремі країни мали можливість відмовитися від системи встановлення цін на електроенергію, що діє в ЄС.

Інші держави виступили проти. Вони побоюються перегляду енергетичного законодавства ЄС. Так, дев'ять країн, включаючи Німеччину, опублікували спільну заяву перед зустріччю. У зверненні зазначено, що вони не підтримуватимуть реформ ринку електроенергії.

Зі свого боку, Європейська комісія аналізує структуру європейського ринку електроенергії та збирає дані про поведінку постачальників газу після того, як деякі країни звинуватили російський "Газпром" у маніпулюванні ринком з метою підвищення цін. Комісія також оцінить перспективи спільних закупівель газу країнами ЄС.

Як зазначила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, потрібно вирішити, хто покриватиме витрати на закупівлю та зберігання газу, а також питання транспортування ресурсу.