Поліцейський перевіряв кафе без власного COVID-сертифікату

У Львові поліцейський перевіряв дані про вакцинацію працівників кав'ярні. Однак, свій сертифікат про щеплення від COVID-19 він не зміг показати, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Підприємниця з Львова Ольга Тесляк розповіла, що правоохоронець, який перевіряв наявність COVID-сертифікатів, при собі не мав сертифікату про вакцинацію. Тому підприємниця звернулась до правоохоронців.

Підприємниця пояснила, що в її кафе бариста мала протермінований результат ПЛР-тесту, тому на роботу вона викликала іншу працівницю.

Однак, сам капітан Сихівського відділу поліції, який проводив перевірку, не мав документу про вакцинацію. Через це виникла суперечка і працівники моніторингової групи так і не склали протокол про порушення в кав'ярні.

"Поліцейський каже: "Я вакцинований, але я не маю документа. "Дію" не зміг завантажити, а паперового документа не маю. Ходіть зі мною до мого сімейного лікаря". Я кажу: "Ви що насміхаєтеся з мене? Самі без документів, але прийшли до мене їх перевіряти" , - розповіла Ольга Тесляк.

Також пресслужба Нацполіції Львівської області підтвердила, що правоохоронець був вакцинований і не показав документ, бо в нього виникли проблеми із застосунком "Дія".