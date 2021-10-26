МОЗ розширив можливості для вакцинації дітей віком від 12 років

У Міністерстві охорони здоров'я розширили можливості для вакцинації дітей віком від 12 років, а саме - незалежно від належності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації, повідомляє УНІАН.

Про це розповів керівник національної програми імунізації, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заїка.

"Опція зі щеплення дітей не нова, оскільки вона виникла одразу, як тільки Pfizer дозволив використовувати свою вакцину для дітей віком від 12 років. Це не значить, що ми не можемо використовувати інші вакцини, а це говорить про те, що дослідження серед інших вакцин ще триває, і, можливо, також вони будуть дозволяти використовувати ці вакцини серед підлітків. Єдине підтвердження є від Pfizer, і відповідно до зміни в досьє, які вони подають країнам, країни змінюють інструкції і використовують препарат відповідно до змінених інструкцій. Така зміна до інструкції відбулася ще в червні, якщо я не помиляюсь. Pfizer дозволили до використання дітям, і відповідна рекомендація була надана Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)" , - пояснив він.

Він підкреслив, що МОЗ дозволило вакцинувати дітей від 12 років.

"Але у нас залишається фокус на пріоритетні групи - віком 60+, хто не щепився, хто має супутні патології. В умовах обмеженої кількості вакцин ми дозволяли також дітям, але при певних умовах, які мають чи патологію, чи критично потребують вакцинацію, чи мають супутні захворювання, і наслідки COVID можуть ускладнити перебіг цього захворювання. Ми цю опцію зараз зберігаємо, але, враховуючи, що ми маємо достатню кількість вакцин в Україні, ми продовжуємо фокусуватися на пріоритетних групах" , - пояснив Заїка.

Водночас, за його словами, НТГЕІ переглянуло рекомендації і розширило рекомендації для вакцинації дітей від 12 років.

"Тобто якщо є звернення до лікаря або дитини, або у присутності батьків, лікар визначає необхідність щеплення саме цієї дитини. Наприклад, супутня патологія, про яку я говорив, або ж дитина виїжджає за кордон, і та країна, яка її приймає, потребує сертифікат або свідоцтво про вакцинацію. Або ж дитина повернулася з-за кордону, отримала перше щеплення, і їй потрібно через певний інтервал отримати друге щеплення. Тобто ми не забороняємо і дозволяємо вакцинувати таких дітей" , - пояснив імунолог.

Заїка підкреслив, що мова йде не про масову вакцинацію дітей, і МОЗ не фокусується зараз на тому, щоб щепити максимальну кількість дітей віком 12-17 років.