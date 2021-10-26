Молдова купує один мільйон кубометрів газу у Нідерландів

Один мільйон кубічних метрів газу закуповує Молдова у голландської компанії Vitol, яка запропонувала найкращі умови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Vitol виграла тендер, оголошений у вівторок зранку молдавською державною компанією Energocom, зазначили у прес-службі.

"Vitol, яка є однією із трьох провідних світових перевізників нафтопродуктів, запропонувала найкращі умови", - заявили у прес-службі Агентства публічної власності Молдови.

Газ надійде до Молдови протягом дня 27 жовтня. Інші подробиці угоди не повідомляються.

Як повідомлялося, Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішнім контрактом, укладеним на жовтень місяць, Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубічних метрів. При цьому контракт передбачає отримання республікою лише 67% від необхідного обсягу. З цієї причини Молдова вирішила щодня закуповувати невеликий обсяг газу з альтернативних джерел, щоб підтримувати тиск у газопроводі.

Напередодні Energocom підписала з польською компанією PGNiG контракт на купівлю одного мільйона кубометрів природного газу. Газ надійшов до Молдови у вівторок. Ціна угоди також не повідомлялася, але влада запевнила, що тариф, який платитимуть громадяни за природний газ, залишається незмінним.