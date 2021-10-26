Глава "ОДТСУ" назвав втрати України від газового контракту Угорщини з РФ

В результаті підписання між Угорщиною і Росією контракту про постачання газу Україна втратила близько 4,5 млрд кубічних метрів транзиту. При цьому існує ризик повного припинення прокачування блакитного палива по українській території після 2024 року, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це розповів гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогонн.

"Ми втратили близько 4,5 млрд кубічних метрів транзиту точно, а є ризик втрати аж до 10 млрд кубів в цьому напрямку" , - заявив він в інтерв'ю ТСН.

За словами Макогона, під загрозою також знаходиться можливість імпорту газу віртуальним реверсом з Угорщини. Він зазначив, що в 2021 році таким чином в Україну надходило близько 95% газу.

"Однак у нас залишається можливість імпортувати газ з Польщі, Словаччини, Румунії, і зараз ми цей імпорт проводимо. Кожен день імпортується близько 5 млн кубічних метрів" , - додав глава компанії.

При цьому Макогон визнав, що газовий контракт між Угорщиною і Росією став "болючим ударом" для України. За його словами, ця угода фактично підтверджує, що всі заяви про збільшення транзиту через українську територію і можливість його збереження після 2024 року далекі від реальності.

"Транзит постійно зменшується. Як тільки у "Газпрому" з'являється можливість обійти Україну, вони це роблять" , - підкреслив він.

Глава компанії назвав аргументи російської сторони про безпеку і дешевизну обхідних маршрутів помилковими. Макогон уточнив, що раніше транспортування газу йшло за простою схемою - Росія-Україна-Угорщина. Але після введення обхідних шляхів вона ускладнилася.

"В цей час транспортування відбувається за новим маршрутом: Північ Росії - Південь Росії - Чорне море - Туреччина - Болгарія - Сербія - Угорщина. Ну, як можна порівнювати ці маршрути?" - пояснив Макогон.

Він додав, що контракт "Газпрому" з Угорщиною - це політична домовленість. Макогон припустив, що російський монополіст шантажував угорську сторону припиненням постачання газу, якщо вона не погодиться на отримання палива з Сербії.