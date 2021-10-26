Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок гра на підвищення курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилася з новою силою. Національному банку знову довелося задіяти свої важелі.

Якщо вчора Держказначейство виплатило експортерам трохи більше 3 млрд гривень у рамках компенсації ПДВ, то сьогодні – 5,2 млрд. У результаті ще більше продавців зняло свої заявки, і на ринку відчувався брак пропозиції. До того ж, Національний банк на початку торгів вийшов із покупкою 5 млн доларів, позначивши рівень підтримки. Як тільки регулятор пішов, у справу включилися спекулянти, які відчули, що можна добре розгойдати курс. Котирування піднялися до позначки 25,45 гривні на купівлі та 25,47 гривні на продажу. Ще трохи, і рівень 26,50 гривень упав би. Ситуацію, як і вчора, терміново довелося рятувати Національному банку, який знову змушений був змінити напрямок інтервенцій. Але якщо вчора НБУ довелося продати 50 млн. доларів, то сьогодні лише його появи з продажем виявилося достатньо, щоб збити ажіотаж.

Закрили торги понеділка на 2,5 копійки на купівлі та на 1 копійку на продажу нижче, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,40/26,46 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися вужче, ніж у понеділок: спред на старті становив лише 6 копійок. Перша угода за ціною 26,41 гривні пройшла ще о 9:25. У районі 10 ранку на ринку з'явився Національний банк: регулятор, за традицією, що вже склалася, купив свої 5 млн доларів за ціною 26,39 гривень – і пішов. Тут же на ринок почали виходити банки-спекулянти із заявками на покупку, провокуючи зростання котирувань. До 11:30 вони досягли денних максимумів - 26,45/26,47 (купівля/продаж), і в цей момент на ринок знову вийшов Національний банк. Регулятор виставив ордер на продаж 50 млн. доларів за ціною 26,46 гривень - і фактично загородив шлях зростання. Спекулянти, які ще нещодавно купували валюту, самі почали продавати, і котирування опустилися нижче, але так і не змогли пробити вниз рівень 26,40. Продавати Нацбанку за такою ціною не довелося, але він чесно стояв з ордером до кінця торгів, відбиваючи бажання качати курс.

Котирування закриття – 26,405/26,44 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 55,6 млн. доларів порівняно з понеділком і склав 149 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,4164 гривень.

Офіційний курс долара на 27 жовтня встановлено на позначці 26,419 гривні за долар, зростання на 6,81 копійок.

Офіційний курс євро на 27 жовтня встановлено на позначці 30,6791 гривні за євро, зростання на 10,42 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася за зміною курсу безготівкового долара на міжбанку: вранці готівкового «американця» продавали по 26,45-26,46 гривень, до обіду долар подорожчав до 26,50-26,52 гривень, а до вечора – подешевшав до 26,48–26,49 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1586 долара. Сьогодні євро спробував скоригувати вчорашнє падіння, але зміг піднятися лише до позначки 1,1624 долара. Після обіду на хвилі загального зміцнення долара проти решти валют євро опустився до 1,1583 долара – нижче, ніж учора. Готівковий євро протягом дня трохи подорожчав: уранці його продавали по 30,60-30,65 гривень, а надвечір цінники піднялися до 30,68-30,70 гривень.

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