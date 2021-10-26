Україна вперше використала ударні БПЛА Bayraktar
Сьогодні, 26 жовтня, Україна вперше застосувала на Донбасі ударні безпілотники Bayraktar TB2, які були раніше закуплені в Туреччині, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив у своєму Facebook волонтер Роман Донік.
"Ударні дрони Bayraktar були вперше задіяні для знищені ворожої артилерії. Сьогодні бойовики з максимально можливої дальності (15+ км) обстріляли село Гранітне на Донеччині. Звичайними засобами виявити батарею не змогли. Далеко. Крім того, найманці та окупанти почали масовані обстріли наших позіцій з артилерії. У відповідь, для збереження життя вояків, та цивільного населення було піднято БПЛА Bayraktar, була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата", — написав Донік.