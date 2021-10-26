Денісова збирається відвідати Саакашвілі у грузинській в'язниці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має намір відвідати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці Батумі, повідомляє Ділова столиця.

Про це Денисова повідомила у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі з адвокатами Саакашвілі.

"Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я. Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав" , — написала вона.

У середу, 27 жовтня, Денісова має намір відвідати Саакашвілі у в'язниці.