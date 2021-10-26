Німеччина не обговорювала сертифікацію "ПП-2" з Україною, - Вітренко

Міністерство економіки Німеччини направило федеральному регулятору висновок, в якому зазначило, що "Північний потік-2" не буде становити небезпеки для ЄС. Німецьке міністерство надало цей висновок без обговорень з Україною, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"При цьому міністерство зазначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед цих країн немає України. Це дуже сумно. Україна - один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора "Північного потоку-2", за поточних умов, несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС" , - заявив очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що після запуску "Північного потоку-2" Росія може припинити фізичний транзит через Україну.