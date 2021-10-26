Юрист назвав основну мету обмежень на переклади у ПриватБанку

Нові обмеження Приватбанку на переказ коштів покликані скоротити кількість клієнтів, щоб зменшити вартість банку для подальшого продажу. Таку думку висловив адвокат Ростислав Кравець, повідомляє UBR.

"Це робиться для того, щоб клієнти потихеньку почали відтік із Приватбанку, і щоб його можна було дешевше продати новим іноземним друзям, партнерам, інвесторам. Хоча, я думаю, що там навряд чи будуть сильно іноземні" , - зазначив юрист.

За його словами, кожен клієнт має задуматися, чи варто йому працювати з фінустановою, яка обмежує можливість користуватися банківськими продуктами.

Також він уточнив, що тепер користувачі карток Приватбанку можуть здійснювати не більше 100 переказів і отримувати стільки ж. Що ж до міжнародних операцій, то ліміт на відправлення сягає 25, але в отримання – 30 перекладів.

При цьому благодійні організації зможуть знімати ліміти, але для цього їм щодня потрібно звертатися до служби підтримки.

Раніше у Приватбанку заявили, що нові місячні ліміти не торкнуться 99,7% клієнтів. Так, більшість фізичних осіб виконують трохи більше 20 грошових переказів на місяць.