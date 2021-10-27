Від них слід триматися якомога далі: 5 типів токсичних друзів

На жаль, у кожного з нас є друг, якого можна назвати справжнім вовком в овечій шкурі. Спочатку такі люди надзвичайно милі, але згодом можуть встромити ножа у спину. І саме на таких персоналіях ми й загостримо нашу увагу, повідомляє 24 Канал.

Дізнайся, як розпізнати серед своїх друзів токсичних персонажів. Це дозволить тобі якомога швидше виключити їх зі свого кола спілкування. Повір, після цього твоє життя стане значно легшим і спокійнішим.

1. Друг, який завжди пише

Це надокучливий друг, який завжди пише тобі та не зважає на те, що відбувається у твоєму житті. Такі люди будуть часто писати або телефонувати тобі, не звертаючи увагу на те, чим ти займаєшся. І це може стати справжньою проблемою, адже вони – справжні крадії часу. Тож не дивуйся, що через таких друзів тобі доводиться засиджуватися в офісі.

2. Друг без співчуття

Друзі, які м'якше показують сувору реальність, – справжні друзі. Але ті, хто дуже мотивований і глухий до твоїх потреб, – токсичний друг. Такі люди говоритимуть, робитимуть чи даватимуть те, що може нашкодити твоїм почуттям. Вони можуть вважати себе просто максимально щирими. Але ж ця прямота не робить їх кращими. Адже кожен з нас знає, що іноді краще змовчати.

3. Друг, який виснажує

Як розпізнати таку людину у своєму оточенні? Така людина живе лише в негативі, тому її розмови витають довкола болю та неприємностей. Такий друг скаржиться на все, що заважає йому жити. А розмови з ним стосуються того, наскільки він емоційно нестабільний. А найгірше те, що після таких зустрічей ти почуватимешся фізично виснаженим і спустошеним.

4. Друг, який обожнює плітки

Друг-пліткар, який постійно говорить про інших в негативному ключі, може опосередковано вплинути на тебе. Такі люди мають намір завжди принижувати інших людей, пліткуючи про їхнє важке життя. Вони охоче обговорюватимуть інших для того, щоб розважитися. І це повинно наштовхнути тебе на думку: а чи не обговорює цей друг мене з кимось?

5. Друг-конкурент

Хороші друзі підбадьорюють та підштовхують тебе, а не стоять на заваді. Надмірно конкурентоспроможна людина думатиме лише про себе. В основному про те, як вона може перемогти інших і досягнути успіху. Такі люди також використовуватимуть неетичні методи, щоб досягнути успіху. І не виключено, що ти можеш стати жертвою їхнього катка.

Таким людям однозначно не місце поруч з тобою. Тож ми рекомендуємо зробити усе можливе для того, щоб мінімізувати спілкування з ними. В інакшому випадку твоє життя нагадуватиме пастку, з якої ти не скоро зможеш вибратися.