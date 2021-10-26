В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України провело нову експертизу у справі смерті народного депутата Антона Полякова. В організмі нардепа знайшли метадон та димедрол, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Ми завершили одну з експертиз і можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини" , - сказав заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Громадське".

Єнін наголосив, що ця суміш була здобута не в аптеці. Однак, як зазначив представник МВС, міністерство не коментує, як ці речовини потрапили в організм Полякова.

"На сьогодні провадження триває. Ми не розставили крапки над "і". Ми не коментуємо, як наркотична речовина потрапила в організм Полякова" , - резюмував він.

Нагадаємо, Полякова знайшли мертвим у Києві вночі 8 жовтня. Автомобіль таксі, в якому їхав нардеп, зупинили патрульні за порушення ПДР. Правоохоронці виявили, що Поляков без свідомості, але реанімувати його вже не змогли.