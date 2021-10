Як Росія повертається в Україну: розслідування британських журналістів

Видання EU Today (Бельгія) опублікувало репортаж з презентації розслідування британського журналіста Тіма Вайта. Наводимо його переклад, а також посилання на сам фільм-розслідування з українськими субтитрами, повідомляє Ділова столиця.

Росія продовжує використовувати гроші, потужних союзників в українських регіональних елітах та кримінальних колах, аби посилити свою присутність в Україні, де її впливи суттєво ослабли після 2014 року. Також вона вдало маніпулює зв’язками в найближчому середовищі президента Зеленського щоб здійснити свої плани.

Така основна думка фільму-розслідування "Russia returns to Ukraine: oligarchs, criminals and local elites", презентація якого відбулась в Лондоні 26-го жовтня.

Автор фільму – журналіст-розслідувач Тім Вайт, відомий резонансними фільмами про російські гібридні впливи — "Nothing but lies: Fighting fake news" (викриття російської пропаганди та гібридних впливів Кремля), а також – "One World Cup, One War, How Much Corruption" (про тіньову співпрацю з Росією під час вибору країни-господаря Світового Кубку – 2018).

Ілюстрацією методів роботи російських спецслужб стала ситуація в одному з ключових промислових центрів — в місті Дніпро. Поряд з іншими стратегічними містами — Одесою та Харковом, Дніпро розглядається Росією як один з важелів впливу на ситуацію в Україні.

2014-го тут, ще до початку анексії Криму та війни на Сході України, проросійські активісти підняли прапор Російської Федерації. Але місто об’єдналось і змогло зупинити наступ "російської весни", вказує Тім Вайт.

2015-го городяни обрали мером Бориса Філатова, який позиціонував себе патріотом та активним учасником нової російсько-української війни. Але за 6 років при владі його методи та зв‘язки, на які він опирається, дають підстави вважати, що росіяни активно втягують Філатова у свою гру.

Головний підсумок шестирічної каденції Філатова – Дніпро фактично стало малоконтрольованим центральною владою. Такий собі анклав у центрі України, де не діє українська Конституції чи закони. Яскрава ілюстрація – тиск на судову гілку влади. У липні Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра ухвалив рішення не на користь міської ради, і Борис Філатов наказав комунальним службам відключити суд від комунікацій. При цьому публічно хизувався історією на своїй сторінці у Facebook.

Користуючись лазівками в українських законах, міський голова Дніпра легалізував власну силову структуру "Муніципальну варту", яку вже зараз називають у Дніпрі просто — "приватна армія" Філатова. Часто ця структура, яка фінансується з міського бюджету (2 мільйони доларів США на рік), підміняє функції поліції, хоча лише держава має монопольне право на застосування сили. У складі Варти — кримінальні елементи, справжні "ветерани Антимайдану", які брали участь у заколоті в Дніпрі 2014 року (так звана "русская вєсна"). Куратором "Муніципальної варти" називають Михайла Кошляка, давнього партнера Філатова, власника охоронного бізнесу, а нині депутата Дніпропетровської облради від проросійської партії "Опозиційна платформа — За Життя".

При цьому в місті фактично діє "тіньова мерія", яку очолює Геннадій Корбан, близький друг та бізнес-партнер Бориса Філатова. Корбана в Україні називають "Рейдером №1". Свого часу його підозрювали у викраденні людей та розкраданнях коштів, за що його було заарештовано. Ще він відомий як людина, яка допомагала Ігорю Коломойському створювати його бізнес-імперію. Коломойський знаходиться під санкціями США за розкрадання коштів "Приватбанку", і небажання української влади притягти олігарха до відповідальності є одним з основних каменів спотикання в американо-українських взаємовідносинах.

Як стверджують експерти, сьогодні всі ключові рішення в Дніпрі фактично ухвалюються в фешенебельному комплексі "Амстердам", де мешкає Корбан, поза межами демократичних процедур та в інтересах цього угрупування.

До управління містом Філатов та Корбан залучають людей з відверто проросійською політичною орієнтацією, практично прямою агентурою Москви. Тривалий час радником Філатова працював колишній голова Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерій Чорнобук. Пан Чорнобук відомий тим, що під час анексії Криму 2014 року змушував своїх колег зрадити присязі Україні та переходити на бік окупаційної адміністрації Росії.

Проросійські сили допомагають Філатову і в ухваленні потрібних для цієї групи рішень. Після виборів 2020-го року у міській раді сформувалась коаліція, до якої поряд з партією "Пропозиція" (Філатов один з лідерів партії) увійшла і "Опозиційна платформа – За Життя" (лідер Віктор Медведчук – кум Владіміра Путіна).

В опозиції до чинної владної команди – ветерани російсько-української війни, підприємці, громадські активісти, незалежні ЗМІ. Тиск на опозицію Філатов здійснює за допомогою бійців "Муніципальної варти". 2018-го десятки підприємців були жорстоко побитті під час руйнування їхніх магазинів комунальними службами міста. У липні 2021-го бійці "Муніципальної варти" напали на журналістів кількох опозиційних до Філатова телевізійних каналів, які висвітлювали незаконний демонтаж рекламних конструкцій у місті. Один з операторів – Сергій Файзулін — потрапив до лікарня з черепно-мозковою травмою.

Тотальна концентрація влади в одних руках, показове нехтування українськими законами, нівелювання авторитету центральної влади – дуже небезпечні сигнали. Подібне мало місце перед початком бойових дій в Луганську та Донецьку. Російські спецслужби вміло маніпулюють настроями та інтересами регіональних еліт. І в потрібний момент можуть змусити кого завгодно вибрати потрібну їм сторону.

Як довго Володимиру Зеленському вдаватиметься зберігати баланс між власними інтересами, потребою захисту національних інтересів та апетитами регіональних еліт, які можуть контролюватись державою – агресором? Поки відповідей на ці питання не має, підсумовує Тім Вайт.

Як зазначає автор розслідування, це перший 30-хвилинний епізод із циклу розслідувань про нові безпекові загрози, які виникають через активізацію мереж агентів Російської Федерації в Україні та інших країнах Східної Європи. Він буде доступний для перегляду як англійською, так і українською мовою на публічних платформах.