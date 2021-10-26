Саакашвілі відмовляється переводитися в тюремну лікарню

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовляється від переведення в тюремну лікарню в Глдані. При цьому колишньому чиновнику двічі знадобилася реанімація, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданской в'язниці і вважаю за краще залишатися там, де я зараз, до тих пір, поки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку Я відмовляюся від мого переведення в Глданську в'язницю" , - зазначив у листі Саакашвілі.

За словами адвоката Ніка Гварамія, Саакашвілі слабкий.

"Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість в кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням" , - заявив він.

Адвокат додав, що екс-президенту Грузії двічі знадобилася реанімація.