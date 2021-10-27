В Україні з наступного тижня зміняться ПДР

В Україні оновлені правила дорожнього руху набудуть чинності з 1 листопада - вже в найближчий понеділок для водіїв запрацює обмеження швидкості за межами населених пунктів, на дорогах країни з'являться нові розмітки та знаки, повідомляє РБК-Україна.

Автоюрист Богдан Глядик пояснив, до чого потрібно готуватися автолюбителям, велосипедистам і пішоходам.

Такі нововведення приводять у відповідність зі змінами нормативно правових актів та Конвенції про дорожні знаки та сигнали. Як зазначив юрист, кардинальних змін, які вплинуть на керування транспортними засобами, не відбудеться, і зміни в новій редакції ПДР не критичні.

Які головні нововведення

Найістотнішим для автомобілістів, мабуть, можна назвати обмеження швидкість руху за межами населених пунктів.

Так, заборонять рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділений розміткою 1.2﻿ (раніше було 1.1﻿ або 1.2). Розмітки ж розрізняються між собою шириною - до 15 см і 20 см відповідно.

Для велосипедистів важливо, що вводиться нове визначення велосипедної доріжки, а також вперше вносять поняття "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд".

Також змінили нумерацію деяких дорожніх знаків. Зокрема, ввели дорожній знак з позначенням номера дороги на червоному тлі з напрямком, куди вона веде.

Додали дорожню розмітку про спільний рух авто і велосипедистів, і з'явився відповідний дорожній знак.

Також тепер діятимуть нові діагональні пішохідні переходи.

Ще ввели дорожню розмітку на перехресті, куди заборонено в'їжджати (щоб водії, які не встигли покинути перехрестя, не створювали пробки).

За новими правилами зміниться поняття "державних доріг". Замість трьох загальноприйнятих типів (міжнародні, національні, регіональні) діятиме і четвертий тип дороги - територіальні. Це вплине на відповідальність органу, на ділянці якого знаходиться дорога. Так, якщо водій пошкодив авто, то для відшкодування витрат буде простіше встановити, на чиїй території це сталося.