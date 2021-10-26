Європа може протистояти шантажу "Газпрому"

Європейська Комісія має всі важелі для того, щоб припинити шантаж російського "Газпрому" на європейському газовому ринку, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Я вважаю, що у Європи є всі аргументи і можливості протистояти шантажу з боку "Газпрому". Крім того, вже сьогодні ми готові почати постачання додаткових обсягів газу через нашу систему, якщо "Газпром" захоче збільшити постачання газу до Європи. Наші вільні потужності наразі перевищують потужності "Північного потоку-2". Тому немає жодних проблем забезпечити Європу газом із РФ, якщо вона готова постачати" , — сказав він.

Макогон висловив сподівання, що шантаж Росії не матиме успіху.