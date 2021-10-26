Маск став найбагатшою людиною за всю історію світу

Маск став найбагатшою людиною за всю історію світу

Генеральний директор автомобільної корпорації Tesla, засновник технологічної компанії SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію світу, повідомляє Ділова столиця.

Так, в результаті підвищення акцій Tesla на 13%, починаючи з 22 жовтня, статки підприємця зросли на $41,7 млрд. І станом на 25 жовтня вартість його активів становить $271,3 млрд.

За даними Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався в $190,5 млрд. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив Маска на $10,5 млрд.

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