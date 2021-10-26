Генеральний директор автомобільної корпорації Tesla, засновник технологічної компанії SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію світу, повідомляє Ділова столиця.

Так, в результаті підвищення акцій Tesla на 13%, починаючи з 22 жовтня, статки підприємця зросли на $41,7 млрд. І станом на 25 жовтня вартість його активів становить $271,3 млрд.

За даними Forbes за 3 вересня, капітал Маска оцінювався в $190,5 млрд. На той момент найбагатшою людиною світу був засновник Amazon Джефф Безос, який випередив Маска на $10,5 млрд.