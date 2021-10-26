Смертельну ДТП у Харкові влаштував підліток - ЗМІ

За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції, повідомляє УНІАН.

Про це пише Telegram-канал ТРУХА.

За даними каналу, зараз неповнолітній водій Infiniti знаходиться в реанімації. Машину йому днями купили батьки.

"З поліцейського протоколу: винуватець у віці 14 років у 2019 році в Таврії на Гагаріна конфліктував з жінкою. В ході конфлікту він дістав пневмат і вистрілив в жінку, після чого направив ствол у бік її дитини" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що помер пасажир автомобіля, за кермом якого перебував підліток.

На відео є ненормативна лексика!

Смертельна ДТП у Харкові

У Харкові поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, в якій загинув водій "Chevrolet Aveo" і постраждали три людини.

За попередніми даними, в результаті зіткнення загинула одна людина, троє отримали травми.