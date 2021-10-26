У Молдові підлітків будуть щеплювати Pfizer

Агентство з ліків Молдови схвалило початок вакцинації від коронавірусу підлітків із 12 років, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією NewsMaker рішення було ухвалено більшістю голосів членів комісії.

Так, агентство схвалило внесення змін до сертифікатів щодо реєстрації вакцин. Було розширено показання до застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer-BioNTech, включивши в них вакцинацію цим препаратом дітей віком від 12 років.

Наразі аналогічне рішення має затвердити Міністерство охорони здоров'я Молдови.