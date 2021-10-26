В одеській COVID-лікарні закінчився кисень, пацієнтів евакуюють

На Слобідці в Одесі в Центрі соціально значущих хвороб - однієї з опорних лікарень регіону по COVID-19 - закінчився кисень, десятки пацієнтів евакуюють до іншого медзакладу, повідомляє УНІАН.

Як розповіли журналістам у медзакладі, медики цього центру, розташованого на вул. Миколи Міхновського, за допомогою швидкої допомоги перевозять пацієнтів в інший стаціонар – на вулицю Ядова.

За словами співробітників відділення інтенсивної терапії центру, останні кілька днів вони отримували кисень в малих кількостях і його катастрофічно не вистачає.

Лікарі неодноразово говорили про дефіцит кисню, витрата якого постійно збільшується.

В результаті, ввечері 26 жовтня він закінчився, і було прийнято рішення оперативно евакуювати коронавірусних хворих, яких у центрі – понад 40 осіб. Всі ці люди киснезалежні.