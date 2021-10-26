У зоні ООС загинув військовий із Полтавської області

У зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 26 жовтня, загинув майстер-сержант Георгій Халіков, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться на сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

"Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн - майстер-сержант Халіков Георгій Журович" , - йдеться у повідомленні.

Мастер-сержант ЗСУ Георгий Халіков

У центрі висловили співчуття рідним та близьким воїна, а також мешканцям Шишацької громади, уродженцем якої є захисник.