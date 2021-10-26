Держдеп закликав Німеччину до березня не запускати "СП-2"

Російський магістральний газопровід "Північний потік-2" не буде запущено до березня 2022 року і керівництво Німеччини має домогтися від Росії збільшення постачання газу існуючими маршрутами﻿. Про це заявив старший радник Держдепу США Амос Хохштейн, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, до березня 2022 року завершення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" малоймовірне і Німеччина має це пояснити Росії. Хохштейн зазначив, що німецький регулятор закінчить процес затвердження трубопроводу не раніше січня 2022 року.

"Тоді у нього буде два місяці на те, щоб Європейська комісія винесла висновок про законність і той факт, що трубопровід відповідає Третьому енергетичному пакету і газовій директиві, на що буде потрібно ще два місяці" , — додав представник Держдепартаменту.

Він підкреслив, що таким чином до березня постачання газу "Північним потоком-2" не обговорюється. І як тільки це стане зрозуміло, уточнив Хохштейн, потрібно перейти до наступного етапу переговорів щодо збільшення поставок до Європи цієї зими існуючими маршрутами.

Раніше керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Єврокомісія має всі важелі для того, щоб припинити шантаж російського "Газпрому" на європейському газовому ринку. А українська ГТС готова збільшити обсяги транзиту та транспортувати більше газу, ніж "Північний потік-2".