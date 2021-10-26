Украинского адвоката Саакашвили не пустили в Грузию

Українського адвоката Євгена Грушовця, який прибув до Тбілісі представляти інтереси ув'язненого в грузинській в'язниці Міхеїла Саакашвілі, фактично депортували без пояснення причин, повідомляє Обозреватель.

Про це сам Грушовець написав у Facebook вже на борту літака. Зворотний рейс літака був затриманий, але не через депортацію адвоката грузинського політика, а тому, що хтось із пасажирів раптово відмовився летіти.

У юриста відібрали паспорт та передали командиру екіпажу, який обіцяв повернути посвідчення особи після посадки у Борисполі.