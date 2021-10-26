НАЗК виявило брехню в деклараціях чиновників на 370 млн

У Національному агентстві з питань запобігання корупції виявили недостовірні дані у деклараціях публічних службовців більш ніж на 370 мільйонів гривень. Про це у вівторок заявила пресслужба НАЗК, повідомляє Корреспондент.

"За результатами перевірки уповноважені особи НАЗК виявили ознаки кримінального правопорушення у 25 деклараціях. Також у деклараціях трьох посадових осіб виявили ознаки необґрунтованих активів – під час перевірки не встановлено законних джерел походження майна або коштів на суму понад 1,1 млн гривень" , - йдеться у повідомленні.

Загалом в агентстві провели повну перевірку 606 декларацій публічних службовців, поданих за період із січня до вересня.

Ознаки кримінального злочину виявили у 25 поданих деклараціях. Зокрема, у п'яти народних депутатів, судді Конституційного Суду, двох суддів вищих судів, глави Державної регуляторної служби та ще дев'ятьох чиновників.

У декларації колишнього начальника управління Північно-східного офісу Держаудитслужби у Луганській області виявлено ознаки незаконного збагачення.

Також НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у народного депутата, заступника директора ДБР та високопосадовця податкової служби в Харківській області.

Загалом в агентстві розпочали повну перевірку 1220 декларацій.