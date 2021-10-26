У Харкові оштрафували мережу магазинів за продаж цукерок з РФ
Держпродспоживслужба у Харкові оштрафувала мережу магазинів солодощів за продаж російських цукерок, повідомляє Новое время.
За інформацією пресслужби відомства, відповідно до постанови Кабміну від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", цукерки було вилучено.
«Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість та безпеку такої продукції неможливо. Дуже дивно, що й досі, незважаючи на збройну агресію, у когось вистачає совісті порушувати цю норму закону», — зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.