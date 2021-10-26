У Харкові оштрафували мережу магазинів за продаж цукерок з РФ

Держпродспоживслужба у Харкові оштрафувала мережу магазинів солодощів за продаж російських цукерок, повідомляє Новое время.

За інформацією пресслужби відомства, відповідно до постанови Кабміну від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", цукерки було вилучено.