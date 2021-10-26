Фейкова "Дія" несе загрозу банківським даним - Мінцифри
Фальшивий застосунок Дія може красти дані користувача, заявив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє Новое время.
За словами Баніка, програма може отримати доступ до всього, що є на телефоні.
"Це абсолютно «шкільний» застосунок. Він відрізняється від Дії усім, і головна особливість — там немає доступу до реєстрів, немає доступу до документів людини, нічого цього немає. Це просто програма, яка імітує відображення якоїсь фотографії на дизайні, схожому на Дію, і не більше. Водночас аналіз застосунка показав, що там є доступ до банківської інформації, контактів, повідомлень, файлів на телефоні — всього, що є у людини. Фейковий застосунок не тільки може сказати, що вам є 18 років, але й красти ваші дані щодо грошей", — попередив представник Мінцифри.