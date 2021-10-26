Фейкова "Дія" несе загрозу банківським даним - Мінцифри

Фальшивий застосунок Дія може красти дані користувача, заявив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє Новое время.

За словами Баніка, програма може отримати доступ до всього, що є на телефоні.