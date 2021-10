Опубліковано результати перевірки декларації Зеленського

Національне агентство із запобігання корупції завершило перевірку декларації президента Володимира Зеленського і дійшло висновку, що в документі немає ознак незаконного збагачення, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що Агентство досліджувало дані, оприлюднені засобами масової інформації щодо відомостей про компанію Maltex Multicapital Corp, зареєстровану у податковій службі Британських Віргінських островів, та будинку в Італії, власником якої є перша леді Олена Зеленська.

Як зазначено, глава держави надав НАЗК копії листів директорів компаній Film Heritage Inc. та Maltex Multicapital Corp. про відсутність будь-яких виплат у 2019-2020 роках від компанії Maltex Multicapital Corp. на користь Film Heritage Inc., а також від компанії Film Heritage Inc. на користь дружини декларанта. НАЗК також надіслала запити до органів Британських Віргінських островів та Белізу, але, згідно з даними відомства, станом на останній день повної перевірки інформація від них не надійшла.

Що стосується будинку в італійському місті Форте-дей-Мармі, що належить товариству з обмеженою відповідальністю San Tommaso S.R.L. та кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина президента, то, згідно з відомостями, наданими власником об'єкта, протягом 2020 року Зеленський та члени його сім'ї не користувалися цією нерухомістю. Протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності.

У висновку НАЗК йдеться, що відомство не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів та конфлікту інтересів, а точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим із наявних джерел.