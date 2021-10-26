Президент вніс зміни до Положення про Військовий кабінет РНБО

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Військовий кабінет Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Відповідний указ №551/2021 опублікований на сайті Глави держави.

«Внести до Положення про Військовий кабінет Ради національної безпеки та оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 року №139 (зі зміною, внесеною Указом від 13 липня 2021 року №289), зміну, доповнивши абзац четвертий пункту 5 після слів «Голова Державної прикордонної служби України» словами «керівник розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України» , - йдеться у повідомленні пресслужби Глави держави.

Указ набирає чинності з дня опублікування.