Tesla передбачили втрату лідерства на ринку

Електромобільному гіганту Tesla передбачили крах через зростаючу конкуренцію. Традиційні автовиробники почали інвестувати мільярди доларів в індустрію електрокарів, що не дозволить американській компанії довго зберігати лідерство на ринку США, повідомляє Лента.Ру.

За даними агентства IHS Markit, на частку Tesla припадає більшість проданих електромобілів на ринку США в 2020 році (79 відсотків). Проте аналітики очікують до 2025 року приплив сотні нових моделей моделей від інших компаній.

"Не дивно, що Tesla як і раніше домінує у продажах, тому що вона єдина, у кого дійсно є життєздатні продукти. На ринку, що росте, надзвичайно складно зберегти велику частку, незалежно від галузі. Ми починаємо рухатися до більшої і дійсно значної кількості виробників на ринку, через що Tesla має втратити свою частку" , - сказав заступник директора IHS Markit Майкл Фіск.

Аналітики прогнозують, що на масове виробництво електромобілів протягом наступного десятиліття перейдуть, зокрема, компанії General Motors та Volkswagen. IHS Markit очікує, що частка електрокарів Tesla на ринку США в 2021 році впаде до 56 відсотків, оскільки там були представлені нові автомобілі Ford Mustang Mach-E і Volkswagen ID.4.