Зеленський затвердив зміни конкурсу на суддю ЄСПЛ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Указу “Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України”. Відповідний указ №550/2021 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрiнформ.

“Внести до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року № 63 "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" такі зміни” , - йдеться в документі.

Згідно з указом, зміни стосуються статті 2, якою затверджено новий персональний склад конкурсної комісії із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Також зміни внесені у статтю 4 та у Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Зокрема зазначається, що формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке вважається уповноваженим за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.

Також, член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.

Рішення конкурсної комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Згідно з документом, рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою конкурсної комісії.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.