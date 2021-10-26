США та ЕС провели масштабну операцію проти злочинності у даркнеті

Правоохоронні органи США та Європи заарештували 150 людей, причетних до купівлі або продажу нелегальних товарів в Інтернеті в рамках однієї з найбільших операцій проти так званої «темної мережі», доступ до якої можна отримати тільки за використання специфічного програмного забезпечення, повідомляє Радіо Свобода.

Понад 26,7 мільйона євро готівкою та віртуальними валютами було вилучено в рамках операції Dark HunTOR, а також 234 кілограми наркотиків і 45 одиниць вогнепальної зброї, інформує Міністерство юстиції США та Європол в окремих заявах 26 жовтня.

«Мета таких операцій, як сьогоднішня, полягає в тому, щоб попередити злочинців, які працюють у «темній мережі»: правоохоронна спільнота має засоби та глобальне партнерство, щоб викрити їх і притягнути до відповідальності за їхню незаконну діяльність, навіть у Dark web» , – сказав Жан-Філіп Лекуфф, заступник виконавчого директора Європолу з проведення операцій.

Серед заарештованих – 65 осіб у США, 47 – у Німеччині, 24 – у Великобританії, четверо – в Італії, четверо – у Нідерландах, троє – у Франції, двоє – у Швейцарії та одна особа – у Болгарії.

Згідно із заявою США, серед вилученого – підроблені ліки, опіоїдні таблетки, понад 152 кілограми амфетаміну, 21 кілограм кокаїну та 32,5 кілограми екстазі.

Кероване німецькими правоохоронцями міжнародне розслідування тривало 10 місяців щодо ринку «темних мереж», яку називають «найбільшою у світі» і яка використовувалася для продажу наркотиків, крадіжок даних кредитних карток та поширення шкідливих програм.

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