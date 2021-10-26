Бельгійські силовики провели великий антинаркотичний рейд

Бельгійські поліціянти затримали 64 людини в ході спецоперації проти торгівлі кокаїну в країні, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією агентства VRT, затримані є членами банди, яку підозрюють в торгівлі кокаїном між країнами Південної Америки та Європи.

Зазначається, що в самій спецоперації брали участь більше тисячі правоохоронців. Всього було проведено обшуку в 114 місцях, більшість із яких у столиці - Брюсселі.

Поліціянти виявили шість нарколабораторій та десятки екземплярів вогнепальної зброї. Також були конфісковані 57 транспортних засобів, серед яких декілька люксових автомобілів.

Зазначається, що правоохоронці також вилучили готівки на суму в близько 1 млн євро.