Понад 200 відділень поліції обладнають відеокамерами
Міністерство внутрішніх справ планує до кінця 2022 року встановити систему Custody Records на більш ніж 200 поліцейських дільницях. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері програми "Мокрик По Живому", повідомляє Цензор.НЕТ.
Система фіксуватиме на відео ситуацію у відділенні та захищатиме затриманих від зловживань правоохоронців, а поліцейських – від незаконних дій затриманих.
Єнін уточнив, що ця система вже діє у чотирьох обласних центрах, проте МВС працює над її впровадженням і в інших регіонах.
"Це такий електронний офіцер, який спостерігає за тобою з моменту входу до поліцейської дільниці, і до моменту виходу з неї", - пояснив Єнін.
Він уточнив, що ця система вже дозволила за 10 місяців цього року врятувати дев'ять життів.
Custody Records має захищати як поліцейського, так і затриманого. Усі дії записуються на відеокамеру. Завдяки цьому будь-коли можна простежити, хто що говорив і чинив. Ця система вже діє у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання у Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі.