У США вакцину Pfizer визнали безпечною для п'ятирічних дітей

Дорадчий комітет Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) рекомендував владі схвалити використання вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей 5-11 років, повідомляє Цензор.НЕТ.

Результати дослідження компанії продемонстрували її безпеку та ефективність. Про це Комітет FDA оголосив на засіданні 26 жовтня.

У своєму рішенні члени Комітету посилалися на успішне випробування вакцини, про яке Pfizer/BioNTech оголосила у вересні 2021 року. Дослідження за участю майже 2300 дітей виявило дієвість вакцини на рівні 91%, а побічні ефекти були такими самими, як і у 16-25-річних.

Схвалення вакцини для дітей дорадчим комітетом FDA ще не означає схвалення препарату для остаточного застосування. Остаточне рішення Центр контролю та профілактики захворювань має ухвалити на початку листопада. Також він має вирішити, скільки доз вакцини та кому саме вводити.

На засіданні комітету голова Центру біологічних досліджень та оцінки FDA Пітер Маркс сказав: хоча діти взагалі рідше хворіють на COVID-19 і легше його переносять, все ж у США понад 8 300 дітей віком 5-11 років потребували госпіталізації і понад 100 померли.

Маркс зазначив, що через епідемію COVID-19 змушені були закритися школи, а діти були позбавлені можливості спілкуватися між собою. Він наголосив, що рішення про вакцинацію дітей може викликати суперечки, але сказав, що воно ґрунтується на наукових даних.

Втім, члени дорадчого комітету FDA зазначили, що дослідження Pfizer/BioNTech здійснювалося на малій вибірці, щоб визначити потенційні побічні ефекти — як запалення серцевого м'яза, яке спостерігалося в групі 12-15-річних.