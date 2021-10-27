У Байдена пояснили позицію щодо "СП-2"

Президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи, але, бувши не в змозі завадити його добудові, адміністрація США перемкнула увагу на зменшення негативних наслідків його завершення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила з усвідомлення, що трубопровід завершений - майже завершений, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили б результат і можливо тільки відстрочили б його. Тому, з огляду на реалії, усвідомлюючи їх, формувалася угода з Німеччиною, яка дозволила б нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати та пом'якшувати негативні ефекти та загрози, які може становити "Північний потік-2" , - цитує пресслужба Державного департаменту слова старшого радника Байдена щодо глобальної енергетичної безпеки Амоса Хохстейна

Високопосадовець США також підкреслив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

Також Хохстейн зазначив, що світ перебуває на порозі переходу до чистішої енергетики та висловив сподівання, що в майбутньому Україна збереже історичну роль у постачанні енергоресурсів до Європи.

На його думку, чинником цього стануть інвестиції в Україну, позначені спільною заявою США та Німеччини, та інтеграція України до європейської електромережі.