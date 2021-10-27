Коломойський vs "Нафтогаз" до суду не пустили журналістів

Суд закрив засідання у справі, у рамках якого олігарх Ігор Коломойський намагається відсудити в України 9 млрд. кубометрів газу. Про це заявила громадська організація "Центр протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Представник суду пояснив, що через карантинні обмеження вільних слухачів і журналістів до зали засідань не пускають. Наше прохання транслювати засідання з іншого приміщення, як це роблять у Вищому антикорупційному суді, залишилося проігнорованим" , - розповіли в ЦПК.

В організації зазначили, що за 20 хвилин представники сторін залишили суд, відмовившись спілкуватися з журналістами. Дане засідання у цій справі мало бути підготовчим.