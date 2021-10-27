Україна нещодавно просила у Білорусі електроенергію - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджує, що до прем'єр-міністра РБ нещодавно "зверталися з України і просили електроенергію". Про це він заявив на зустрічі зі співробітниками районної лікарні у Ліді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені в уряді зовсім недавно прем'єр доповів, що вони просять електрику. Що робитимемо? А ну що робити? Ну, людям допомагати. От і все" , - сказав Лукашенко.

Він також вкотре заявив, що влада України нібито перебуває "під зовнішнім управлінням". При цьому він додав, що не допомогти було б підло і "не по-християнськи".