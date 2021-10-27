У Меджлісі запропонували визнати Курбан-Байрам держсвятом

Кримськотатарські активісти пропонують визнати перші дні Курбан-Байрама та Ураза-Байрама офіційними державними святами в Україні, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив під час форуму "Україна 603,7. Херсон «Південь України - Нива Європи» на підпанелі, присвяченій релігійній гармонії та міжетнічній злагоді, член Меджлісу кримськотатарського народу Абмежит Сулейманов.

«Ми святкуємо Паску, Трійцю, кажемо про 25 грудня... А чи не варто Верховній Раді визнати перші дні Курбан-Байрама і Ураза-Байрама святковими днями?» , - зазначив Сулейманов.

За його словами, таке рішення могло б бути позитивною політичною мотивацією для громадян України мусульманського віросповідання.