Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ
Бойовики збройних формувань РФ обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ малого радіуса дії поблизу Мінерального, що на окупованій Донеччині, повідомляє Укрінформ.
Про це йдеться у щоденному звіті № 251/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2021 року.
"Перебуваючи за 1,3 км на північний захід від н.п. Мінеральне (непідконтрольний урядові, 10 км на північний схід від Донецька) та керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 2 постріли та 1 чергу зі стрілецької зброї на відстані близько 1,5 км на північний захід", - йдеться у звіті.