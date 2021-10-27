Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ

Бойовики збройних формувань РФ обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ малого радіуса дії поблизу Мінерального, що на окупованій Донеччині, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у щоденному звіті № 251/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2021 року.