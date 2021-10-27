Польща має намір значно посилити армію

Польща планує значно посилити збройні сили країни, збільшивши чисельність армії більш ніж удвічі, повідомляє УНІАН.

Віцепрем'єр-міністр Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський у вівторок, 26 жовтня, анонсував законопроєкт про "захист вітчизни", який, за його словами, буде спрямовано на "радикальне" посилення збройних сил країни.

Одна з головних особливостей законопроєкту - збільшення чисельності збройних сил з нинішніх 110 тисяч солдатів до 250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців територіальної оборони. При цьому вдаватися до відновлення обов'язкової строкової служби Польща не планує.

Качинський також анонсував закупівлю американської військової техніки, але при цьому не відмовився від зброї європейського виробництва. Такі кардинальні зміни в оборонній доктрині віцепрем'єр аргументував погіршенням ситуації у світі.

Як приклад Качинський навів "імперські амбіції Росії" та "гібридну війну", яку Білорусь веде проти Польщі та інших країн ЄС з використанням біженців.