З початку року 50 тис. українців отримали посвідку на проживання в Польщі

За перші три квартали цього року 49,7 тис. громадян України отримали вид на тимчасове (до трьох років) або постійне (5-10 років) проживання у Польщі, а загальна кількість українців, які володіють цими документами, зросла до 293,8 тисячі. Про це інформувало Управління з питань іноземців Польщі, повідомляє Укрiнформ.

Станом на початок жовтня документи на тимчасове чи постійне проживання у Польщі мали 525 тисяч іноземців, з яких 56% є громадянами України.

Документи на тимчасове проживання у Польщі мають 63% іноземців, 20% іноземців мають дозволи на постійне проживання або мають статус резидента ЄС, а 15% є громадянами ЄС, які зареєстрували своє перебування у РП.

Окрім українців, найбільш численними групами іноземців, які мають посвідку на проживання у Польщі, є білоруси (37,1 тис.), німці (19,7 тис.), росіяни (13,7 тис.), в'єтнамці (11,2 тис. ) та громадяни Індії (10,9 тис.).

Найпопулярнішими регіонами для проживання іноземців є Мазовецьке воєводство (Варшава) – 139,9 тис., Малопольське (Краків) – 62,6 тис., Великопольське (Познань) – 48,8 тис. та Нижньосілезьке (Вроцлав) – 43,6 тис.

У цьому списку немає іноземців, які перебувають у Польщі на підставі візи чи безвізового режиму.

Як оцінюється, станом на сьогоднішній день у Польщі перебуває приблизно 1,5 млн українців.