Екіпаж Crew Dragon-3 прибув на мис Канаверал

Екіпаж корабля Crew Dragon-3 американської компанії SpaceX, який 31 жовтня має стартувати до Міжнародної космічної станції (МКС), у вівторок прибув на космодром на мисі Канаверал у Флориді, заявили NASA, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До складу екіпажу входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер.

Запуск корабля за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX планується здійснити 31 жовтня о 02:21 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика LC-39А Космічного центру імені Кеннеді.

Стикування пілотованого корабля заплановано на 1 листопада. Екіпаж працюватиме на станції шість місяців.

Він замінить на МКС чотирьох астронавтів, які перебувають там з кінця квітня у рамках місії Crew Dragon-2. До складу екіпажу Crew Dragon-2 входять представники одразу трьох космічних агентств - астронавти NASA Меган Макартур та Шейн Кімбро, астронавт ESA Томас Песке та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Протягом кількох днів обидва екіпажі будуть одночасно перебувати на станції. Повернення Crew Dragon-2 на Землю передбачається 4 листопада. Капсула, що Спускається, повинна буде за допомогою парашутної системи зробити м'яке приводнення в Атлантиці поблизу Флориди.