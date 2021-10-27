На Рівненщині розпочали імунізацію дітей від поліомієліту

У Рівненській області запустили нульовий раунд імунізації дітей від поліомієліту у зв'язку з реєстрацією випадку вакциноспорідненого поліовірусу типу 2, повідомляє Укрiнформ.

Про це на пресконференції розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітраний лікар Ігор Кузін.

"З приводу ситуації, яка трапилася в Рівненській області, в Україні був зарестрований випадок вакциноспорідненого поліовірусу типу 2. Ці результати були підтверджені національною референс-лабораторією ВООЗ. Відповідно відбулося засідання комісії ТЕБ та НС на рівні Рівненської області, де було оголошено надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного рівня. По інструкціям, якими зараз керується уряд, було запущено нульовий раунд імунізації дітей на рівні області, який необхідний для того, що захистити дітей від поліовірусу" , - сказав Кузін.

За його словами, нині проводиться епідеміологічне розслідування, працюють дві команди на рівні Рівненської та Закарпатської областей, МОЗ очікує на результати лабораторних досліджень на рівні цих областей.

"У цих областях ми наголошуємо на посиленні рутинної імунізації дітей віком до 1 року інактивованою поліовакциною, а також охоплення дітей інших вікових груп. Також проводяться зустрічі з батьками, які відмовляються від щеплень, для того, щоб переконати їх або надати достовірну інформацію про те, що таке поліомієліт, як він перебігає, які є ризики. І також проводиться обстеження контактних осіб, які мешкали в одній родині, щоб зробити певні висновки" , - розповів він.

Головний держсанлікар поінформував, що після проведення епідрозслідування буде ухвалено рішення про проведення турової імунізації дитячого населення.