Бразильського президента визнали винним у СOVID-злочинах

У сенаті Бразилії комісія з розслідування дій президента щодо боротьби з COVID-19 проголосувала більшістю голосів за звинувачення проти президента країни Жаїра Болсонару, повідомляє Дзеркало тижня.

Тим часом на захист бразильського лідера став експрезидент США Дональд Трамп.

"Він уперто бореться за народ Бразилії та любить його - так само як я роблю це для народу Сполучених Штатів" , - цитує заяву Трампа The Hill.

Згідно з результатами голосування, семеро з 11 сенаторів комісії схвалили звинувачення щодо Болсонару. У звіті комісії рекомендується пред'явити кримінальні звинувачення 78 приватним особам, включаючи Болсонару, та двом компаніям у зв'язку з величезними наслідками пандемії для країни.

Особисто Болсонару сенатори рекомендують звинуватити у дев'яти злочинах, включаючи підбурювання до злочину, шарлатанство та злочини проти людяності.

Звіт комісії сенату тепер буде направлено до Генеральної прокуратури Бразилії. Проте генеральний прокурор Аугусто Арас вважається союзником президента і, як очікується, не висуватиме звинувачень проти Болсонару.

Передбачається також, що комісія надішле копію доповіді до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Сам Болсонару вже відкинув висновки комісії як упереджені.

"Вони звинувачують мене в геноциді, називають шарлатаном, фальсифікатором та знищувачем. Те, що зробили ці хлопці, є абсурдним" , - заявив президент в інтерв'ю місцевій радіостанції.

"Бразилії пощастило, що на них працює така людина як Жаїр Болсонару. Він великий президент і ніколи не підведе народ своєї великої країни!" , - додав колишній президент США.

За даними університету Джонса Хопкінса, у Бразилії за час пандемії зареєстровано понад 21 млн випадків зараження COVID-19, померло понад 606 тисяч осіб.