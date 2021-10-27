Україна – третя у світі за добовою смертністю від COVID-19
25 жовтня у світі діагностували понад 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії Росії. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна. Про це свідчать дані сайту Worldometers, повідомляє Українська правда.
Зокрема, у США зафіксували понад 69 тисяч, у Британії – понад 40 тисяч і у Росії – понад 36 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина.У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Німеччина. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 222 349 743 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.