Озвучений план модернізації української ГТС

Україна модернізує свою газотранспортну систему (ГТС), вклавши до неї за десять років близько 1,5 мільярда доларів. Про це розповів голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю ЗМІ, оприлюдненому у вівторок, 26 жовтня, повідомляє Корреспондент.

"Узгоджено регулятором 10-річний план розвитку ГТС, який передбачає інвестиції в капітальне будівництво. Близько 1,5 мільярда доларів. Основний напрямок цих інвестицій - це будівництво та капітальний ремонт десяти компресорних станцій, які будуть використовуватися для власних потреб" , - сказав він.

За словами Макогона, 6 мільйонів гривень із зазначеної суми до кінця цього року влада планує інвестувати в ремонт, технічне обслуговування та діагностику ГТС.

Глава компанії анонсував, що у 2022 році завершиться будівництво компресорної станції Яготин, а у 2025-2026 роках у країні з'являться ще вісім станцій.

Таким чином, наголосив Макогон, заяви про ненадійність української газотранспортної системи не відповідають дійсності.