Курс валют НБУ на 27 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 жовтня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 26 жовтня зріс на 7 коп. до 26.42 за 1 долар.
Курс євро зріс на 10 коп. до 30.68 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 3 коп. до 3.81 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 19 коп. до 36.44 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 4 коп. до 28.71 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.66 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26,419 000
|EUR
|Євро
|30.679 100
|RUB
|Рубль
|0.380 560
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.439 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.711 600
|PLN
|Польський злотий
|6.664 100