Курс валют НБУ на 27 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 жовтня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 26 жовтня зріс на 7 коп. до 26.42 за 1 долар.

Курс євро зріс на 10 коп. до 30.68 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 3 коп. до 3.81 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 19 коп. до 36.44 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 4 коп. до 28.71 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.66 за 1 польський злотий.