Як отримати пенсію, якщо втрачено документи
Інколи українці, що виходять на пенсію, стикаються з проблемою, коли втрачено особисті документи, а без них неможливо оформити пенсії, повідомляє Сьогодні.
Якщо втрачено особисті документи, то потрібно звертатися до органів держреєстрації актів цивільного стану за випискою.
У жінок там може виникнути нова проблема. Якщо вони у шлюбі змінювали прізвище, то у Пенсійному фонді їх попросять документально підтвердити дівочі ПІБ. Для цієї процедури недостатньо свідоцтва про народження. Потрібно звернутися із запитом до органів РАЦС.
Для подачі запиту не обов'язково йти з візитом у РАГС, до нього може звернутись представник пенсионера, а ще можна надіслати запит рекомендованим листом. У останньому випадку, відповідь прийде українцю поштою.
Проте є ще один зручний спосіб отримання витягу – онлайн-запит на сайті dracs.minjust.gov.ua. Проте, тут потрібен електронний підпис та скан-копії документів, необхідних для підтвердження особи заявника. Плата за видачу витягу з реєстру складає 73 грн.
Для витягу потрібна одна з таких відомостей про пенсіонера:
- прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;
- серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;
- реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.