Як отримати пенсію, якщо втрачено документи

Інколи українці, що виходять на пенсію, стикаються з проблемою, коли втрачено особисті документи, а без них неможливо оформити пенсії, повідомляє Сьогодні.

Якщо втрачено особисті документи, то потрібно звертатися до органів держреєстрації актів цивільного стану за випискою.

У жінок там може виникнути нова проблема. Якщо вони у шлюбі змінювали прізвище, то у Пенсійному фонді їх попросять документально підтвердити дівочі ПІБ. Для цієї процедури недостатньо свідоцтва про народження. Потрібно звернутися із запитом до органів РАЦС.

Для подачі запиту не обов'язково йти з візитом у РАГС, до нього може звернутись представник пенсионера, а ще можна надіслати запит рекомендованим листом. У останньому випадку, відповідь прийде українцю поштою.

Проте є ще один зручний спосіб отримання витягу – онлайн-запит на сайті dracs.minjust.gov.ua. Проте, тут потрібен електронний підпис та скан-копії документів, необхідних для підтвердження особи заявника. Плата за видачу витягу з реєстру складає 73 грн.

Для витягу потрібна одна з таких відомостей про пенсіонера: