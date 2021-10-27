Байден жорстко розкритикував Трампа

Президент США Джо Байден заявив, що він успішніший за колишнього американського лідера Дональда Трампа як у сфері боротьби з коронавірусом, так і в економіці, повідомляє РИА Новости.

Байден розкритикував свого попередника на мітингу на підтримку кандидата в губернатори штату Віргінія від Демократичної партії Террі Маколіффа. Його суперника-республіканця Гленна Янгкіна президент назвав "послужником" Трампа, який соромиться цього зв'язку.

"Він підтримує погані ідеї та поганий послужний список Дональда Трампа. Дональд Трамп - єдиний президент з часів Герберта Гувера у 1930-х роках, за чотири роки правління якого більше робочих місць було втрачено, ніж створено. А ми лише за дев'ять місяців роботи створили більше робочих місць, ніж будь-який президент в історії Америки за той самий період" , - похвалився Байден.

Він повторив, що за Трампа, в чиє президентство було розроблено вакцини від коронавірусу і стартувало щеплення, прищепилися лише 2 мільйони американців, тоді як за Байдена - вже понад 190 мільйонів.

"Ось це мені особливо подобається. Трамп любить хвалитися, що найкращий індикатор економічної ситуації - це фондовий ринок. Я ніколи так не вважав... Але подивіться на фондовий ринок зараз, він навряд чи колись був (вищим)" , - сказав Байден.

Він пригадав попереднику штурм Капітолію його прихильниками, які намагалися зірвати затвердження конгресом підсумків президентських виборів.

"Для Дональда Трампа повстання – це не напад на Капітолій. Ні, для Трампа повстанням стали вибори 3 листопада" , – заявив Байден.

На мітингу в місті Арлінгтоні, який є сусідом з американською столицею Вашингтоном, він попередив, що у разі перемоги республіканця штат чекають заборони "прогресивної літератури", а права жінок на переривання вагітності опиняться під загрозою.